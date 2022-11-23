Отношения между людми в современном обществе







Почему у нас есть какие -то отношения с другими, почему этот человек не тот человек, и почему некоторые отношения были там, но некоторые отношения разбавили или даже исчезли. Какова причина этого?



Каковы отношения между людьми и людьми, в целом, являются «обменными» отношениями. Отношения между вами к работе в подразделении - это отношения между боссом, наградой и трудом и обменными отношениями. Между вами и друзьями, вы доверните друг с другом, общаетесь друг с другом, говорите об веселье, рассказываете об веселье и смеетесь с радостью. Если вы расстроены, вы можете утешить друг друга, чтобы утешить друг друга. Это добрый обмена между дружбой и эмоциями.



Между мужем и женой, объединяйте друг друга, завершайте успешные вещи присутствия, сопровождают друг друга на всю жизнь, поддерживают друг друга и взаимные друг друга. Один из них, другой не может быть эффективно выжить и не может завершить биологическое воспроизведение.



Как насчет отношений между родителями и детьми? Вы все еще можете использовать "обмен"? Это неотъемлемые естественные отношения, но у него все еще есть характеристики «обмена». Старая поговорка сказала «воспитание детей для предотвращения старого» и превращено в модернизацию: вы воспитываете меня, чтобы взрослеть, я буду сопровождать вас, чтобы они стали старыми,, не так ли? Семейная привязанность - это особые и естественные отношения. Основываясь на любви, это «обмен» любви. «Обмен» не является плохим словарем. Он просто выражает объективную сущность без ориентации похвалы.



Люди сами по себе являются социальными существами, и они должны эволюционировать.



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